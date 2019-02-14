Поставки в Сирию помогут сохранить морской порт Севастополя

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Севастопольский морской порт будет экономически рентабельным, если удастся включить его в большой профильный холдинг и наладить через него грузооборот с Сирией, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

В январе российская делегация, в которую вошел губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, побывала с визитом в Сирийской Арабской Республике. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из направлений совместной работы - организация грузовых перевозок.

"Я считаю, что у порта будут перспективы только в том случае, если он будет в составе сильной интегрированной структуры коммерческой или государственной. Чиновник априори не может профессионально решать судьбу коммерческих предприятий - это должен делать "стратег", это должна делать компания, которая специализируется в этой сфере деятельности. У чиновника всегда будет желание принимать промежуточные решения. А у "стратега" того предприятия, для которого этот вид деятельности профильный, такого варианта нет - там будут своевременно приниматься решения, инвестироваться огромные средства", - рассказал Овсянников.

Он уточнил, что в текущем статусе государственного унитарного предприятия Севморпорт не может войти ни в государственный, ни в коммерческий холдинг. После процедуры приватизации изменится форма собственности учреждения и, как следствие, он может быть или передан госструктуре, или по результатам аукциона войти в один из коммерческих холдингов. Губернатор добавил, что сейчас порт рассматривается для поставок в Сирию зерна и стройматериалов.

"[Поставки в Сирию] - это пока единственное перспективное направление с учетом открытия железнодорожного сообщения. В прошлом году было поставлено 60 тыс. тонн зерна, в этом году планируем около 250-300 тыс. тонн. Второе направление - стройматериалы, но поставки начнутся, наверное, тогда, когда поспокойнее станет в Сирии. Столкновения и военные действия все еще происходят, но как только компании почувствуют некоторую стабильность, так, конечно, будут осуществляться поставки [стройматериалов]", - добавил глава города.

Государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской порт" создано в июне 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, на базе Морского рыбного порта, "Севастопольского торгового порта, Службы капитана Севастопольского морского рыбного порта и Севастопольского филиала Госгидрографии имени Л. И. Митина. Таким образом, в его состав вошла вся морская инфраструктура Севастополя, связанная с морскими грузовыми и пассажирскими перевозками. Территориально порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.