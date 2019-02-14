Прокуратура согласовала УФАС проверку цен на топливо в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) согласовала управлению ФАС по республике проверку цен на метан в регионе. Об этом в четверг сообщила журналистам замруководителя Кабардино-Балкарского УФАС Анна Кумахова.

"По итогам совещания рабочей группы оперативного реагирования на возникшие проблемы на розничных рынках автомобильного и газомоторного топлива были даны поручения и направлены материалы в прокуратуру, которая представила обращение по поводу проведения проверки. То есть фактически эта проверка согласована. И мы можем провести ее", - рассказала Кумахова.

Она подчеркнула, что УФАС уже направило запросы в хозяйствующие субъекты. "Сегодня отправлены запрос в четыре хозсубъекта. Мы соберем все материлы, исходя из них дадим правовую оценку. Здесь будет проведена комплексная проверка", - сказал она.

По словам Кумаховой, именно в Кабардино-Балкарии зафиксирована самая высокая цена на метан среди всех регионов Северного Кавказа. Так, в КБР цена составляет 16,9 рублей. в Северной Осетии - 14 рублей, в Дагестане - 14,5, в Чечне - 14 рублей, в Ингушетии - 13,8, в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - 15,5 рублей.

В 2018 году отмечалось, что в Кабардино-Балкарской Республике цены на бензин значительно выросли. В связи с чем была сформирована рабочая группа по пресечению фактов недобросовестной конкуренции. В задачи группы входит и принятие мер по доведению цен на моторное топливо до среднероссийского уровня.