Сингапурская инновационная правовая лаборатория FLIP готова помогать российским стартапам

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Лаборатория "Программы инноваций в правовой практике будущего" (FLIP) Сингапурской академии права (SAL) готова помогать российским стартапам, занимающимся информационно-технологическим обслуживанием в сфере юридической деятельности (legal tech). Об этом заявил в четверг главный операционный директор SAL Пол Нео в ходе российско-сингапурской конференции, организованной ассоциацией IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") в партнерстве с Фондом "Сколково".

"Все зависит от того, на какие части legal tech повлияют ваши [российские] технологические решения. Если это предоставление большего числа сервисов юридическим компаниям, то возможности будут в создании решений, которые позволят им стать более продуктивными. Особенно в таких вещах, как поиск электронной информации", - сказал Нео журналистам, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества FLIP с российскими стартапами.

Он подчеркнул важность служб, упрощающих небольшим компаниям поиск электронной информации и сбор документов, так как для них это ресурсозатратно.

Российско-сингапурская конференция проходит 14-15 февраля в Сингапуре и носит название "Роль прикладных цифровых инструментов для развития сферы интеллектуальной собственности как активного игрока цифровой экономики (опыт Сингапура и России, пути взаимовыгодного сотрудничества)". Лаборатория "Программы инноваций в правовой практике будущего" Сингапурской академии права выступает партнером конференции с сингапурской стороны.

Ранее на конференции был подписан договор между ассоциацией IPChain и международным онлайн-сервисом RDO (Resolve Disputes Online). Как рассказал журналистам президент ассоциации Андрей Кричевский, IPChain в течение полугода сможет запустить в России платформу для разрешения споров об интеллектуальной собственности на основе RDO.