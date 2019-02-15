В совете директоров "Русала" произошли перестановки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 февраля. /ТАСС/. Сергей Попов покинул совет директоров "Русала", где он занимал пост одного из трех исполнительных директоров. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

Уточняется, что Попов оставил пост с 14 февраля, отставка связана с планами его участия в выборах в законодательное собрание одного из регионов РФ.

Одновременно "Русал" объявил о ряде других кадровых перестановок. На пост исполнительного директора назначен 38-летний Евгений Курьянов. Также независимыми неисполнительными директорами стали Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.

Таким образом, в обновленном списке состава совета директоров значатся 14 человек: исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные - Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Тимур Валиев и независимые неисполнительные Элси Льюнг (представитель Гонконга), Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.

26 января совет директоров "Русала" покинул Жан-Пьер Тома. Он занимал пост независимого неисполнительного директора и председателя совета директоров. Его отставка была мотивирована интересами снятия санкций с компании. Одновременно "Русал" объявил об уходе Филиппа Мелфе с поста независимого неисполнительного директора с того же дня.

27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". С тех пор цена акций российского алюминиевого гиганта растет.

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