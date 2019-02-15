В моногороде Нытва Пермского края создается территории опережающего развития

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) будет создана в Пермском крае в моногороде Нытва, сообщил журналистам губернатор края Максим Решетников в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы ожидаем подписания со стороны правительства ТОСЭР по Нытве. Есть информация, что все согласования пройдены", - сказал Решетников после рабочей встречи с заместителем председателя ВЭБ.РФ, гендиректором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой.

Он сказал, что в ходе встречи также обсуждалась реализация инвестиционных проектов в действующей в Пермском крае ТОСЭР в городе Чусовой.

"[Для нас] тема номер один - реализация проектов в ТОСЭР в Чусовом. Рабочие места создаются, мы идем в том графике, какой согласовывали", - отметил Решетников.

ТОСЭР "Чусовой" создан в Пермском крае в 2017 году. По данным министерства территориального развития региона, на территории ТОСЭР работают десять резидентов, в 2018 году они создали 247 новых рабочих мест и вложили 264 млн рублей инвестиций, проекты резидентов за время их реализации предусматривают создание не менее 431 нового рабочего места и 363 млн рублей инвестиций. Резиденты ТОСЭР получают право на налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Дополнительно для привлечения новых резидентов разработан законопроект Пермского края, который предусматривает предоставление земельных участков резидентам ТОСЭР в моногородах в аренду без торгов.

Город Нытва расположен в Пермском крае, является административным центром Нытвенского района. Распоряжением правительства России от 29 июля 2014 года Нытвенское городское поселение включено в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Градообразующее предприятие - основанный в 1756 году "Нытвенский металлургический завод", один из ведущих российских производителей столовых приборов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.