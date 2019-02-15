Николаев: "Алроса" передает Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" передает Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных в рамках плана отчуждения непрофильных активов. В частности, в этом году регион получит от компании санаторий в Ленском районе, который перепрофилируют под медучреждение. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что АК "Алроса" планирует в 2019 году реализовать более 80 непрофильных активов общей балансовой стоимостью свыше 6,1 млрд рублей. В числе крупных активов - Ленское предприятие тепловых и электрических сетей в Якутии.

"Мы у них не покупаем, а если покупаем, то по символической стоимости, гораздо ниже рыночной. Например, сейчас в Ленском районе идет процесс передачи санатория-профилактория "Кедр", на базе которого появится учреждение здравоохранения для жителей Ленска. Речь идет только о социальных объектах, а все остальные, считаем, должен покупать и эксплуатировать бизнес", - сказал Николаев, отметив, что ожидается продажа теплоснабжающих организаций "Алросы" в Ленском и Мирнинском районах.

План отчуждения непрофильных активов компании на 2019 год утвержден на заседании наблюдательного совета 14 декабря 2018 года. В перечень вошли три подконтрольных юридических лица, 14 объектов недвижимости и земельных участков, 15 объектов незавершенного строительства, а также 49 объектов жилищного фонда.

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания с 27% долей в мировом объеме добычи алмазов. Ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе. Акционеры компании - РФ в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.