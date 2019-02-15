Орлов: резидентам Дальнего Востока нужна льготная программа лизинга

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Резидентам Дальнего Востока нужна льготная программа лизинга. Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС на Российском экономическом форуме губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин дал поручение подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Чтобы у жителей округа была возможность массово участвовать в ее подготовке, сборе и обсуждении предложений, эта работа предусматривает несколько этапов. Первый стартовал 15 декабря. Жители Дальнего Востока могли изложить свои предложения с помощью электронного сервиса на сайте 2025.рф и во время организованных встреч.

"Мое глубокое убеждение: когда мы говорим про развитие Дальнего Востока, единственное, что в конечном итоге решит эту проблему и удержит людей - это создание высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест <...> Нам нужно создавать конкурентоспособное производство. Для этого необходимо, чтобы была разработана льготная программа лизинга именно для резидентов Дальнего Востока. Мне кажется, это лежит в конвейере стратегических задач развития региона в целом", - сказал Орлов.

Он отметил, что в Амурской области в рамках обсуждения и сбора предложений по программе развития Дальнего Востока уже прошло более 300 встреч, в которых приняли участие около 12 тыс. человек. В основном предложения касаются наиболее острых тем - авиадоступность, ЖКХ, социальная сфера. Меньше идей относительно экономики. Среди них и прозвучало предложение о дополнительном стимулировании лизинга для Дальнего Востока, которое, по словам губернатора, очень ему импонирует.