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Банк России отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс"

Кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе страны
Здание Центробанка РФ REUTERS/Maxim Shemetov
Описание
Здание Центробанка РФ
© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 15 февраля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", не являющейся участницей системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, основным видом деятельности "АРБ-Инкасс" являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. По итогам января 2019 года организация допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Регулятор отмечает, что ЦБ РФ четырежды в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении НКО "АРБ-Инкасс". Однако руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в "АРБ-Инкасс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
 

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