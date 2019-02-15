КРСК намерена вложить 6 млрд рублей в 11 проектов на Северном Кавказе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) в 2019 году намерена направить на реализацию 11 проектов 6 млрд рублей, сообщил в пятницу в интервью ТАСС первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"В 2018 году КРСК обработала свыше 80 заявок. В финальном списке 11 - это проекты в области сельского хозяйства, машиностроения, производства стройматериалов на сумму 9 млрд рублей. Финансирование КРСК составит около 6 млрд рублей", - сказал Байсултанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Что касается реализованных проектов, то, по словам собеседника агентства, в прошлом году профинансировано строительство тепличного комплекса в Ингушетии, модернизация пищевого комбината в Чечне, создание рыбоводческого комплекса в Дагестане. "Часть этих проектов была профинансирована на собственные, ранее заработанные средства "КРСК", - добавил первый замминистра.

Байсултанов также рассказал, что в настоящее время завершается экспертиза проектов. "Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней только от реализации этих проектов за 10 лет составит 3,7 млрд рублей, будет создано порядка 900 рабочих мест", - отметил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.