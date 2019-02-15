В Северной Осетии будут ликвидированы два опасных хвостохранилища

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Унальское и Фиагдонское хвостохранилища в Северной Осетии будут ликвидированы до 2020 года. Об этом глава региона Вячеслав Битаров сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Это болевые точки, которые волнуют республику, мы о них тоже говорили. Это Фиагдонское и Унальское хвостохранилища. На сегодняшний день они находятся в тяжелейшей ситуации, чтобы не было такого, чрезвычайной ситуации чтобы не сложилось, чтобы дамбу не прорвало и все окажется в реке Терек, я надеюсь, что в этом году и в начале следующего полностью проведем рекультивацию хвостохранилищ", - сказал Битаров.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи главы республики и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина было принято решение о выделении более 458 млн рублей на рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ.

История хвостохранилищ

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и их закрытия.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.