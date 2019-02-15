Удмуртия представит на "Интурмаркете" в Москве проект по развитию промышленного туризма

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии представят в марте на выставке "Интурмаркет" в Москве проект "Удмуртия заводит" по развитию промышленного туризма. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

"[На выставке] "Интурмаркет" 9-11 марта в Москве в этом году мы уже представим наш проект "Удмуртия заводит", от слова "завод". Туда войдут, безусловно, "Ижсталь", "Лада Ижевск" и некоторые другие предприятия", - сказал он.

Бречалов добавил, что ранее в республике уже был запущен пилотный проект по развитию промышленного туризма. "2,5 тыс. туристов посетили эти маршруты. Например, в день открытых дверей в "Лада Ижевск" наше предприятие посетили 35 тыс. человек", - уточнил он, добавив, что считает это направление очень перспективным.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.