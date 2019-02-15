Дагестан и Росатом договорились о внедрении в регионе проекта "Умный город"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан и госкорпорация "Росатом" договорились о внедрении проекта "Умный город" в регионе. Соглашение об этом подписали глава Дагестана Владимир Васильев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Дагестанский Дербент включен в перечень пилотных 36 "умных городов" России. На сегодня разработан паспорт регионального проекта "Умный город Республики Дагестан - Дербент".

"Сегодня Владимир Васильев и Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации на территории республики совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению "Умный город", - сообщил представитель пресс-службы.

"В рамках сотрудничества сторон будет сформирован региональный центр компетенций по цифровизации городского хозяйства, развернута платформа цифровой трансформации городского хозяйства", - добавил собеседник агентства.

Повышение конкурентоспособности городов

По его словам, цифровые технологии нацелены на "повышение конкурентоспособности городов Дагестана, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды".

"Саров 70 лет в статусе ядерной столицы России, и сегодня он уже умный город - это тоже Россия. Нам же работа еще предстоит, в том числе заимствование технологий, а если получится, то и людей, которые этими технологиями обладают", - приводит пресс-служба слова Васильева.

Глава Дагестана также добавил, что работа в этом направлении в республике "уже начата в поликлиниках, в детском саду, где учат выходить на более современные системы". При этом Васильев положительно оценил первые шаги по внедрению в республике элементов технологии бережливого производства, которые на данном этапе, позволяют "значительно экономить время при проведении тех или иных процедур, к примеру, в медучреждениях".

"Все, что мы опробируем, все, что мы будем развивать в своих атомных городах - в Сарове, в Лесном, в Снежинске - мы будем с удовольствием тиражировать в Дагестане. Нам очень приятно, что вы гостеприимно распахнули двери региона для наших технологий и людей", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба. Глава госкорпорации отметил, что основная цель - "улучшить жизнь не только в своих городах, но и во всей стране в целом".

"Умный город" - бизнес-направление, которое активно развивает госкорпорация "Росатом". Оно включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой - превратить города присутствия Росатома в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.