Минкомсвязи подготовило требования к оборудованию 5G на сетях LTE

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязи подготовило проект приказа с требованиями к оборудованию 5G, установленному на сетях LTE, сообщается на портале правовой информации.

В Минкомсвязи считают проблемой отсутствие обязательных требований к оборудованию 5G на сетях LTE, так как использование подобного оборудования может привести к сбоям в работе сети. Планируется, что новые требования вступят в силу в декабре 2019 года.

В декабре 2017 консорциум 3GPP утвердил первый стандарт 5G - 5G NR, который позволит разворачивать сети 5G на базовых станциях LTE. В России Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 должна быть утверждена в 2019 году.

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в таких сферах, как "интернет вещей", беспилотный транспорт и в цифровизации промышленности.

Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений - с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени. Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика. По данным отчета, лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо- Восточная Азия.