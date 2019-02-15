"Россети" предложили РФПИ рассмотреть возможность финансирования проектов по цифровизации

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" предложила РФПИ рассмотреть возможность участия в финансировании ряда проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по финансам "Россетей" Егор Прохоров в кулуарах Российского экономического форума.

"Мы предложили РФПИ пообсуждать возможные проекты по сотрудничеству в рамках цифровизации. Мы договорились, что мы проведем совещание", - сказал он.

Ранее сообщалось, что программа цифровизации компании оценивается в 1,3 трлн рублей до 2030 года. Глава "Россетей" Павел Ливинский пояснял, что компания планирует привлечь заемные средства в размере около 25% от стоимости программы цифровизации.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.