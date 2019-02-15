Тульская область в 2019 году намерена начать поставки мяса индейки во Вьетнам

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Краснобор", производящая в Тульской области мясо индейки, планирует начать поставки своей продукции на рынок Вьетнама. Речь идет как о замороженном мясе, так и о готовой продукции, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В планах компании - в 2019 году открыть свое представительство во Вьетнаме и отгружать копченую продукцию регулярно. Помимо готовой продукции, "Краснобор" собирается поставлять туда еще сырую замороженную индейку", - сказал Дюмин, не уточнив планируемых объемов поставок.

По данным пресс-службы правительства, в ноябре 2018 года во Вьетнам была отправлена первая пробная партия индейки тульского производства объемом около 20 т. Губернатор отметил, что в перспективе рассматривается сбыт продукции в Японию. "Сейчас "Краснобор" готовится к встрече представителей японской стороны для проведения инспекции, по результатам которой будет принято решение о возможных поставках в Японию. Потенциально рынок этой страны может потребить до 500 т готовой продукции из индейки в год", - отметил глава региона.

"Краснобор" - один из ведущих производителей мяса индейки в России. Птицефабрика действует на четырех производственных площадках в Тульской области и представляет собой полный цикл по выращиванию, переработке и реализации готовой продукции.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.