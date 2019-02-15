Губернатор Севастополя отметил интерес инвесторов к реконструкции бульвара в центре города

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Инвесторы выражают интерес к тому, чтобы продолжить проект по реконструкции Матросского бульвара в центре Севастополя, но пока это невозможно из-за судебных тяжб, сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

Как сообщалось ранее, реконструкция бульвара проводилась благотворительным фондом "35-я береговая батарея". Правительство Севастополя указывало на нарушения, допущенные при реконструкции: подрядчик предоставил не все документы, не согласовал проект и демонтировал находившиеся на территории здания, а также не соблюдал требования по работе около памятников. Договор с подрядчиком был разорван с 24 ноября, однако тот в положенный срок не освободил строительную площадку.

"Желающие финансировать реконструкцию Матросского бульвара есть. Но мы сейчас находимся в судебной инстанции. Они [предыдущий подрядчик] опротестовывают одностороннее расторжение договора", - сказал Овсянников.

Он добавил, что у правительства возникли вопросы к благотворительному фонду "35-я береговая батарея" из-за нарушений при реконструкции бульвара. "[Когда работы на бульваре начинались] мы ходили по объекту, смотрели летний кинотеатр, я говорил, что можно сделать ремонт, поставить оборудование, и в контракте с благотворительным фондом была предусмотрена реконструкция летнего кинотеатра. Он был построен в 1945 году и не был аварийным. Тем не менее он был снесен, и такое отношение недопустимо", - сказал глава города.

По его словам, продолжить работы на бульваре сможет инвестор, который будет действовать в соответствии с законом. "Мне кажется, это должно быть открытое общественное обсуждение, открытый наблюдательный совет", - пояснил Овсянников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.