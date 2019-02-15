Вологодская область направит на развитие инфраструктуры более 44 млрд рублей за три года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит в ближайшие три года на развитие инфраструктуры - строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог и социальных объектов - более 44 млрд рублей. Часть проектов будут реализованы в рамках национальных проектов, рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вологодская область вышла из глубокого финансово-экономического кризиса, в котором находилась последние семь лет, благодаря эффективной работе нам удалось сбалансировать бюджет и выйти на траекторию устойчивого развития. Наконец у нас появились средства на бюджет развития, на ближайшие три года он составит более 44 млрд рублей. Все эти средства мы будем направлять на решение первоочередных проблем территорий. Отчасти это и нацпроекты - качественные дороги, медицина, и демография, и мы обеспечиваем больший объем софинансирования, потому что у нас просто появились на это ресурсы", - рассказал ТАСС губернатор.

Он отметил, что во всех муниципалитетах проведены градостроительные советы - это новая форма взаимодействия органов государственной власти с муниципалитетами. На основании социологических опросов, обращений в онлайн-приемную губернатора, президента РФ, с учетом мнения жителей сейчас в каждом муниципалитете разворачивают программу капитального строительства, ремонта и реконструкции социальных объектов, дорог, мостов, спортивных комплексов, детсадов, школ, культурных центов.

"Сейчас у нас беспрецедентный объем средств, направляемых на ремонт и реконструкцию, строительство социальных объектов, инженерной, дорожной инфраструктуры. В ближайшие шесть лет вся Вологодская область будет территорией большой стройки, наша задача сейчас - привлекать проектные, строительные организации, потому что мы видим, что не хватает квалифицированных строителей, проектировщиков, дорожных компаний и техники. Все это сейчас решается в ручном режиме. С мая в области начнется масштабное инфраструктурное строительство", - сказал губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.