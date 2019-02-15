Почта банк планирует в 2019 году получить чистую прибыль по МСФО на уровне 6 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Почта банк рассчитывает по итогам 2019 года получить чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко в рамках Российского инвестиционного форума.

"По 2019 году мы ожидаем рост, мы в него верим. Мы целимся где-то примерно в 6 млрд [рублей]", - сказал Руденко, уточнив, что речь идет о чистой прибыли по МСФО.

При этом банкир добавил, что окончательный размер прибыли будет зависеть от ряда факторов.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" Руденко заявлял, что чистая прибыль банка по МСФО за 2018 год превысила 4 млрд рублей.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и "Почтой России", они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе Почта банка Дмитрию Руденко. Согласно данным Банка России, на 1 января 2019 года Почта банк занимает 27-е место по размеру активов среди российских банков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.