Курорты Северного Кавказа договорились о сотрудничестве с горнолыжными курортами Франции

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила соглашения о сотрудничестве с корпорацией развития французской зоны катания Ла-Плань SAP и компанией "АДС", под управлением которой находятся французские курорты Лез-Арк и Пейзе-Валландри, передает корреспондент ТАСС.

"Обе компании, ставшие сегодня нашими партнерами, являются частью Compagnie des Alpes Group, управляющей развитием и эксплуатацией 22 горнолыжных комплексов и зон отдыха по всему миру. С Compagnie des Alpes мы сотрудничаем с момента запуска Северо-Кавказского туристического кластера - интересен их уникальный опыт создания успешных курортов, который мы можем и должны учитывать в нашем проекте. Новый этап партнерства - кооперация уже не между компаниями, а на уровне гостей наших курортов, которых, несмотря на границы между странами, объединяет общая увлеченность горнолыжным спортом", - сказал журналистам после церемонии подписания соглашения гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Предполагается, что что компании совместно будут заниматься продвижением и популяризацией горнолыжного туризма, здорового образа жизни, а также будут способствовать культурному и гуманитарному обмену между Францией и регионами Северного Кавказа. Совместная работа компаний предусматривает также проведение семинаров, соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий.

Курорты Ла-Плань, Лез-Арк и Пейзе-Валландри входят в зону катания "Парадиски" (создана в 2003 году) - вторую по величине в альпийской горнолыжной долине во Франции после "Трех долин".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.