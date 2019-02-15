Новое производство пороха планируют создать в Тульской области к 2027 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Новое производство пороха для артиллерийских снарядов и патронов стрелкового оружия планируют открыть в Тульской области на базе Алексинского химкомбината к 2027 году. В ближайшее время начнется разработка проектной документации, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Идея о развитии порохового производства на территории Алексинского химкомбината была поддержана в сентябре 2018 года на встрече с Министром промышленности и торговли РФ. Проект предусматривает реконструкцию предприятия с последующим вводом мощностей по производству пироксилина для стрелковых и артиллерийских порохов. В нынешнем году запланирована разработка проектно-сметной документации, срок реализации проекта 2024-2027 годы", - сказал Дюмин.

Ранее сообщалось, что, по расчетам Минпромторга РФ, создание нового производства обеспечит предприятие стабильными заказами и увеличит его выручку в два с половиной раза.

Алексинский химкомбинат - одна из ведущих компаний оборонно-промышленного комплекса России. На предприятии реализуется программа технического перевооружения и совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова ведутся научные исследования в области разработки новых видов продукции.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.