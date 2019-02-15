Объем инвестиций в автотрассу Москва - Казань составит 539 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Автодор" оценивает объем инвестиций в проект скоростной автомобильной трассы Москва - Казань в 539 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеслав Петушенко в эфире телеканала "РБК".

"В комплексном плане прописана эта дорога, протяженность 729 км. Объем инвестиций - 539 млрд [рублей], из них 216 млрд - частных. У нас трасса проработана. Мы сейчас ожидаем подтверждения возможности проведения закупки по планировке территории. Сроки очень жесткие, объект мегаинтересный, мегаважный для страны", - сказал он.

"729 км мы должны построить к концу 2024 года", - добавил Петушенко.

Участок автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань протяженностью 729 км включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.