Совладелец Sollers порекомендовал Ford оптимизировать работу в России

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Вадим Швецов, совладелец группы Sollers, которая является участником совместного предприятия c Ford в России, рекомендовал американскому автопроизводителю преобразовать бизнес в России. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мое частное мнение, что бизнес Ford в России нужно будет преобразовать. Некоторые модели - видно, что они не конкурентоспособны и продолжать производство вряд ли целесообразно, если Ford не будет глобально их поддерживать", - сказал Швецов. При этом он не уточнил, о каких моделях идет речь.

Швецов отметил, что в настоящее время идет аудит всего бизнес-кейса Ford в России. "Ford в нашем совместном предприятии является мажоритарием. В любом случае, я думаю, что бизнес Ford в России изменится кардинально. Уже сейчас понятно в каких сегментах Ford не конкурентоспособен. В ближайший месяц стресс-анализ будет проведен", - пояснил топ-менеджер.

Продажи автомобилей Ford в России в 2018 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 6%, до 53,2 тыс. при росте российского авторынка на 12,8%.

О Ford Sollers

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.