В моногороде Ковдор создадут вторую в Мурманской области ТОСЭР

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Соглашение о взаимодействии между правительством Мурманской области, администрацией Ковдорского района и Минерально-химической компанией "Еврохим" подписано на проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме. Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, главной целью документа стало создание в моногороде Ковдор территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

"Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, генеральный директор Минерально-химической компании "Еврохим" Игорь Нечаев и глава Ковдорского района Мурманской области Сергей Сомов заключили соглашение о взаимодействии по созданию в 2019 году в городе Ковдор территории опережающего социально-экономического развития", - сообщает пресс-служба.

Соглашение подписано для развития экономики Ковдорского района и Мурманской области. Статус ТОСЭР нужен для формирования наиболее благоприятных условий по реализации инвестиционных проектов, развития новых производств и сферы услуг, создания новых рабочих мест, а также улучшения условий жизни в Ковдорском районе. Резиденты ТОСЭР получат налоговые льготы, что позволит привлечь в район дополнительные инвестиции.

Согласно условиям подписанного документа, администрация Ковдорского района обеспечит информационную поддержку, сбор заявок от потенциальных резидентов и сформирует проект заявочных документов для создания планируемой ТОСЭР. Правительство Мурманской области совместно с администрацией Ковдорского района направят итоговый пакет заявочных документов для создания ТОСЭР в Министерство экономического развития России, а "Еврохим" окажет консультационную поддержку возможным резидентам ТОСЭР и предпринимателям Ковдорского района, а также будет способствовать привлечению инвесторов на территорию опережающего развития.

Это будет вторая ТОСЭР в Мурманской области. Первая появилась в моногороде Кировск, сейчас в ней зарегистрированы уже 5 резидентов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.