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Белоруссия ограничила поставки в РФ с пяти предприятий после обращения Россельхознадзора

В частности, были ограничены поставки продукции производства ОАО "Александрийское", ОАО "Беловежский", ИООО "Беловежские деликатесы" и ОАО "Витебский мясокомбинат"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь ограничил поставки в Россию продукции с пяти белорусских предприятий. Это было сделано после рассмотрения информации, полученной от Россельхознадзора, говорится в сообщении российского ведомства.

В частности, были ограничены поставки продукции производства ОАО "Александрийское", ОАО "Беловежский", ИООО "Беловежские деликатесы" и ОАО "Витебский мясокомбинат". Кроме того, ограничения распространяются на колбасные изделия производства ОАО "Брестский мясокомбинат".

Ранее Россельхознадзор направил белорусским коллегам информацию об отклонениях, выявленных в продукции, поступающей из Белоруссии в Россию.

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