Вологодской текстильный комбинат восстановил цеха и выходит на проектную мощность

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Одно из старейших предприятий Вологодской области - Вологодский текстильный комбинат - восстановил практически все производственные цеха и выходит на проектную мощность выпуска тканей. Об этом рассказал в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор области Олег Кувшинников.

Ранее сообщалось, что Вологодский текстильный комбинат, одно из старейших и авторитетных текстильных производств в области и в стране, еще пять лет назад находился в предбанкротном состоянии, производство было остановлено.

"Комбинат работает, и работает устойчиво, уже сейчас выпускает востребованную на рынке продукцию - это сатин, хлопок, к льняным тканям еще не вернулись. "АФК Система" выступает в роли финансового партнера. На сегодня практически все цеха восстановлены. Мы выходим на плановые мощности по производству тканей", - сообщил губернатор.

По его данным, сейчас рассматривается несколько проектов дальнейшего развития комбината, в частности, это производство тканей для спецодежды. Имеется договоренность с "АФК Системой" и крупнейшим в России производителем спецодежды, группой компаний "Восток-Сервис" по созданию предприятия по производству спецодеджды, производство выходит на проектную мощность. "Есть еще несколько направлений работы. Это возвращение к льняным тканям, это производство тканей для МЧС, для армии. С "АФК Системой" плотно работаем по восстановлению вологодского текстиля", - подытожил губернатор. Руководитель региона подтвердил ранее озвученные планы по созданию на базе комбината крупнейшего текстильного кластера.

Ранее сообщалось, что АФК "Система" приобрела Вологодский текстильный комбинат в первой половине 2018 года и планирует создать на его базе одно из лидирующих производств российской текстильной промышленности. Планируется тесное сотрудничество с отечественными и международными представителями индустрии по вопросам создания совместных предприятий, локализации производства и трансфера технологий. Открытие швейного производства Группы "Восток-Сервис" - первый шаг в этом направлении.

Вологодский текстильный комбинат располагает современной базой технологического оборудования, включая ткацкое и отделочное, которое позволяет выпускать синтетические и натуральные ткани для спецодежды и инновационный технический текстиль. Имеется оборудование для производства льняной пряжи.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.