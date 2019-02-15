Минэкономразвития: суперкластер поможет компаниям выйти на внешние рынки

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (суперкластер) будет способствовать объединению предприятий для выхода на внешние рынки и создания бизнес-миссии. Об этом в пятницу заявил директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин.

"[Суперкластер] направлен на формирование совместных проектов, которые не под силу одной конкретной компании, но под силу, если удастся их объединить в рамках общего проекта. Здесь есть возможность реализовывать механизмы, связанные с выходом на внешние рынки, когда, например, требуется создать бизнес-миссию", - сказал он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года, 11 февраля проект закона об инновационном кластере был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

В кластер войдут более 1 тыс. объектов инновационной инфраструктуры Москвы. В числе потенциальных участников - 173 образовательные и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов, а также такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.