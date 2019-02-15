Доля нерезидентов в ОФЗ на конец января выросла до 24,4% впервые с июля 2018 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля нерезидентов в ОФЗ на конец января 2019 года выросла до 24,4% впервые с июля 2018 года, сообщается в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

"Улучшение внешней конъюнктуры и повышение у инвесторов аппетита к риску благоприятно отразились в январе 2019 года на ситуации на российском рынке ценных бумаг. Возобновление притока иностранного капитала на рынки акций и ОФЗ способствовало росту котировок обращающихся на них инструментов и снижению волатильности. Впервые с июля 2018 г. доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД (Национальный расчетный депозитарий - прим. ТАСС) выросла - до 24,4% на конец января", - сообщает регулятор.

Ранее ЦБ сообщил, что нерезиденты нарастили в январе вложения в ОФЗ на 55 млрд рублей, до рекордных объемов с января 2018 года. Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное - на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 года. Кроме нерезидентов, активно покупали ОФЗ системно значимые банки (38,6 млрд рублей).

Доля нерезидентов стала снижаться после введения США новых антироссийских санкций: на 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в российских ОФЗ достигала максимума за историю статистики, которая ведется с января 2012 года, и составляла 34,5%.