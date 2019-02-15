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ЦБ сообщил о снижении доли иностранного капитала в российских банках в 2018 году

Как отметил регулятор, на 1 января 2019 года соответствующий показатель составил 12,41%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций России в 2018 году снизился на 0,53 процентного пункта и на 1 января 2019 года составил 12,41% (391,7 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Общий уставный капитал российских банков по итогам 2018 года практически не изменился по сравнению с показателем 2017 года и составил 2,7 трлн рублей.

Банк России рассчитывает и публикует данный показатель ежегодно. Первые подобные результаты регулятор опубликовал по итогам 2015 года.

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