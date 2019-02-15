Врио главы Липецкой области подписал на форуме в Сочи 12 соглашений и меморандумов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписал 12 соглашений и меморандумов о взаимодействии региона с иностранными и российскими компаниями. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"Игорь Артамонов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписал 12 соглашений и меморандумов о взаимодействии региона с иностранными и российскими компаниями",- сказал собеседник агентства.

В частности, в Елецком районе появится инновационный рыбоводческий комплекс по выращиванию атлантического лосося. Инвестор планирует вложить в создание предприятия 6 млрд рублей. Также в регионе в течение пяти лет появится 18 газовых заправок, которые построит ООО "Газпром газомоторное топливо". Как ожидается, семь новых комплексов появится в Липецке, два - в Ельце и девять - в районах области.

В пресс-службе отметили, что подписанное соглашение с компанией Honeywell, которая уже является резидентом ОЭЗ "Липецк", предусматривает реализацию проекта по оснащению жилых домов газоанализаторами, которые будут автоматически прекращать подачу газа в случае обнаружения утечек.

Отдельно в пресс-службе отметили возможность развития сотрудничества Липецкой области и итальянского бизнеса, расширение уже существующих и строительство новых предприятий.

"С представителями Сбербанка врио главы региона обсудил варианты сотрудничества по лизингу городского и регионального транспорта и современного медицинского оборудования", - сказал собеседник агентства. В переговорах с Внешэкономбанком была затронута возможность реализации инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохранения, городской среды и туризма.

"Мы показываем экосреду экономических зон, расположенных в Липецкой области, одно за другим предприятия выстраиваются в цепочку, взаимодействуют, сырье для одного предприятия является продуктом для другого", - сказал Артамонов в беседе с журналистами. По его словам, в этом заключается конкурентное преимущество Липецкой области перед другими регионами.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.