В Севастополе планируют в 2019 году заложить рекордные площади виноградников

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Сельхозпредприятия планируют в 2019 году заложить в Севастополе более 500 га виноградников - это рекордный для города показатель, сообщил в интервью ТАСС в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что развитие виноградарства и виноделия является наиболее перспективным для Севастополя направлением сельского хозяйства. Кроме того, разрабатывается ряд проектов в области винного туризма, которые позволят увеличить турпоток в регион.

"В этом году мы готовы к посадке виноградников на рекордной площади. У нас в 2016 году было 400 га, потом 260 и около 150-160 га, в этом году рассчитываем на 510 га. Соответствующие средства предусмотрены в бюджете", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что речь идет как о крупных компаниях, например, производителе игристых вин "Золотая Балка", так и о небольших предприятиях. При этом возможностью создать хозяйство в Севастополе интересуется бизнес из других регионов РФ и из-за рубежа.

"У нас очень много появляется сторонних инвесторов, которые очень активно начинают вкладывать в виноградники", - отметил губернатор.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.