Владеющую акциями "АвтоВАЗа" компанию зарегистрируют в России в первом полугодии

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Владеющую акциями "АвтоВАЗа" компанию планируется зарегистрировать в российской юрисдикции в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы пока ведем переговоры, много юридических вопросов. Рассчитываем на первое полугодие этого года, первый, может второй квартал", - сказал Скворцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" и французская Renault планируют перевести совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V., которое владеет акциями "АвтоВАЗа", из Нидерландов в российскую юрисдикцию. Соответствующая документация на закупку услуг консультантов до конца 2018 года была размещена Ростехом на сайте госзакупок.

При этом, пояснил Скворцов, сама компания Alliance Rostec Auto B.V сохранится и не будет ликвидирована. "Будет российский холдинг, где будут, как мы рассчитываем, акции "АвтоВАЗа", и будет голландский холдинг. Который, как один из рассматриваемых вариантов, будет владеть российской структурой. Нам важно, чтобы акции были в России, а схема владения российским холдингом - это уже вторично", - сказал он.

Ранее Скворцов отмечал, что переходить на прямое владение акциями "АвтоВАЗа" альянс Renault и Ростеха не планирует. По его словам, наличие совместного холдинга создает дополнительный комфорт акционерам.

Он также заявил, что "АвтоВАЗ" не ожидает от акционеров постановки вопроса о выплате дивидендов в ближайшее время.

По его словам, "АвтоВАЗ" впервые за последние 10 лет получил прибыль, которая по итогам 2018 года может составить порядка 5 млрд рублей. "Одна из идей выкупа акций у миноритариев ("АвтоВАЗа" - прим. ТАСС) заключалась в том, что Ростех и Renault не то чтобы не ожидают дивидендов, но работают скорее как стратеги за долю рынка, за вклад актива в общую прибыль", - пояснил Скворцов.

По его словам, Ростех и Renault вкладывали и не получали дивиденды 10 лет, у них "нет ожидания, что это случится завтра". В то же время, отметил он, миноритарным акционерам нужны были дивиденды.

"Я думаю, со временем - да (выплата состоится - прим. ТАСС)", - сказал Скворцов, но подчеркнул, что это не вопрос ближайшего времени. "Сейчас важно выйти на устойчивую прибыль, проинвестировать новый модельный ряд, проинвестировать обязательства по СПИК", - отметил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.