Росатом подписал с шестью регионами соглашения о сотрудничестве по цифровым технологиям

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписала шесть соглашений о сотрудничестве в сфере цифровых технологий с администрациями регионов и городов Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в "Русатом Инфраструктурные решения", который является интегратором решений госкорпорации по направлению "Умный город".

Сотрудничество с регионами в рамках подписанных соглашений будет вестись по двум направлениям: цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности регионов и модернизация инфраструктуры ЖКХ на основе современных цифровых походов.

Так, использовать опыт и наработки Росатома в сфере "умного города" готовы в Дагестане, Томской и Курской областях.

"Рассматриваются возможности использовать в городах этих регионов различные элементы цифровизации городского хозяйства, такие как платформенные решения для управления городской инфраструктурой и обеспечения обратной связи с жителями города, центры накопления, хранения и обработки данных, инфраструктура информационного обеспечения деятельности ситуационных центров различного уровня, "умные" объекты ЖКХ, интеллектуальные туристические и транспортные сервисы и другие разработки", - говорится в сообщении "Русатом Инфраструктурные решения".

Власти Удмуртии, Нижегородской области и Сочи подписали с Росатомом соглашения, которые подразумевают модернизацию инфраструктуры ЖКХ на основе современных цифровых походов, используя такие структурные элементы "Умного города", как "Умное ЖКХ" и "Умный водоканал".

Опыт "Умного города"

В направлении "Умный город" Росатом уже добился определенных результатов, сделав конкретные шаги в сфере цифровизации так называемых "атомных" городов. Сейчас госкорпорация тиражирует эти решения в других российских городах и регионах.

"Уникальное цифровое решение Росатома - базовая платформа "Умный город", которая собирает, интегрирует и анализирует данные со всех источников городских данных. Это доступный и эффективный инструмент управления городскими сервисами, получения обратной связи от жителей, повышения скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, создания более комфортной и безопасной городской среды", - отмечается в сообщении.

Проект "Умный город Росатома" уже успешно реализован в Сарове Нижегородская области. Интеллектуальная платформа в режиме реального времени передает информацию обо всех элементах городской инфраструктуры: состоянии дорог, движении транспорта, действиях ответственных чиновников. Жители города могут не только видеть, как развивается город, но и участвовать в его жизни, подавая заявки с жалобами или с инициативами по улучшению бытовых или административных процессов.

Модернизация ЖКХ

Модернизация структуры ЖКХ с применением современных цифровых решений, например в рамках проекта "Умный водоканал", позволяет эффективно управлять водоснабжением и водоотведением. Такой проект Росатом в пилотном редисе реализует в городе Лесной Свердловской области.

В рамках этого проекта структура "Русатом Инфраструктурные решения" разрабатывает проект модернизации основного и вспомогательного оборудования. Предполагается реконструкция канализационно-очистных сооружений и насосно- фильтровальной станции, ремонт более 20 км водопроводных сетей и сетей водоотведения, а также сооружений на них, строительство инфраструктуры для снабжения чистой питьевой водой поселка Чащавита и внедрение элементов системы автоматизации и цифровизации производственных и сбытовых процессов "Умный водоканал".

"Росатом не только разрабатывает технологические решения, но и предлагает различные инструменты финансирования проектов - от государственного софинансирования до концессий", - отмечает компания.