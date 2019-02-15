Объем инвестиций в экономику Нижегородской области увеличился до 255 млрд рублей в 2018

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 255 млрд рублей инвестировано, по предварительным данным, в экономику Нижегородской области в 2018 году, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"По предварительной оценке, объем инвестиций по итогам 2018 года составит 255 млрд рублей, в сопоставимых ценах по отношению к 2017 году рост составит 2-3%, в действующий ценах рост будет примерно 4,5%", - сказал Никитин.

По его словам, рост инвестиций в экономику региона постепенно увеличивается с 2017 года. Власти области рассчитывают, что в 2019 году этот показатель составит 270,4 млрд рублей.

Никитин подчеркнул, что руководство региона продолжает работать над улучшением инвестиционного климата - разрабатываются новые меры поддержки, во всех районах области созданы институты инвеступолномоченных, действует совет по земельным и имущественным отношениям, работа которого позволяет ускорить процедуру предоставления земельных участков.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.