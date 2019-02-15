В Росреестре сообщили о перебоях в работе системы учета платежей на оказание госуслуг

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) работает с перебоями с 11 февраля. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росреестра.

"В период с 11.02.2019 по настоящее время наблюдаются временные перебои во взаимодействии с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оператором которой является Федеральное казначейство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сбоя невозможно направить в систему начисления и получить информацию о совершенных платежах. "Запросы на оказание услуг Росреестра будут обработаны... после восстановления взаимодействия с ГИС ГМП", - уточнили в службе. Росреестр и Казначейство принимают необходимые меры для устранения неполадок, добавили там.

ГИС ГМП - информационная система, которая позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах по принципу "единого окна".

В ноябре 2018 года Росреестр подвергся DDoS-атаке, в ходе которой была нарушена работа сервиса предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, в последней декаде августа 2018 года произошел крупный сбой в центрах государственного оператора связи "Ростелеком", который обслуживает хранение данных ЕГРН. Проблема была зафиксирована в 49 регионах России примерно с 20 августа по 3 сентября.