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Российский инвестиционный форум - 2019

Добычу золота на Камчатке планируется увеличить до 10 тонн к 2022 году

Такой рост объемов возможен благодаря вводу новых горно-обогатительных комбинатов

СОЧИ, 15 февраля /ТАСС/. Власти Камчатки планируют нарастить добычу золота в два раза к 2022 году до 10 т, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Добыча золота в регионе в 2018 году снизилась на 21% до 5,4 т, в частности, из-за истощения запасов и приостановки работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в начале прошлого года.

"К 2022 году мы должны выйти на уровень добычи металла в 10 т. Очень на это надеемся", - сказал он, отметив, что рост объемов станет возможным благодаря вводу новых ГОК.

По данным недропользователей, на которые ссылается пресс-служба правительства Камчатки, в 2019 году планируется добыть не менее 7 т золота.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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