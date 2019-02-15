Добычу золота на Камчатке планируется увеличить до 10 тонн к 2022 году

СОЧИ, 15 февраля /ТАСС/. Власти Камчатки планируют нарастить добычу золота в два раза к 2022 году до 10 т, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Добыча золота в регионе в 2018 году снизилась на 21% до 5,4 т, в частности, из-за истощения запасов и приостановки работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в начале прошлого года.

"К 2022 году мы должны выйти на уровень добычи металла в 10 т. Очень на это надеемся", - сказал он, отметив, что рост объемов станет возможным благодаря вводу новых ГОК.

По данным недропользователей, на которые ссылается пресс-служба правительства Камчатки, в 2019 году планируется добыть не менее 7 т золота.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.