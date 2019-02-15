Роспотребнадзор хочет обязать указывать на упаковке БАДов, что они не являются лекарствами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает обязать производителей пищевых биологически активных добавок (БАД) указывать на упаковке, что данные средства не являются лекарствами. Об говорится в проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), разработанном Роспотребнадзором и опубликованном в пятницу на Федеральным портале проектов нормативных правовых актов.

"Биологически активные добавки к пище должны маркироваться надписью: "Не является лекарством". Надпись указывается шрифтом высотой не менее 2 мм (строчные буквы) рядом с наименованием пищевой продукции", - говорится в предлагаемых изменениях в технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Документ также запрещает использование для БАДов названий, схожих с наименованиями лекарственных средств. "Критерием сходства является семантический (смысловой), фонетический (звуковой) или транслитерационный (связанный с использованием для передачи названия другого алфавита) признак, определяющий сходство придуманных названий", - говорится в проекте решения.