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Роспотребнадзор хочет обязать указывать на упаковке БАДов, что они не являются лекарствами

Ведомство также предлагает запретить производителям пищевых биологически активных добавок использовать названия, похожие на наименования лекарственных средств

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает обязать производителей пищевых биологически активных добавок (БАД) указывать на упаковке, что данные средства не являются лекарствами. Об говорится в проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), разработанном Роспотребнадзором и опубликованном в пятницу на Федеральным портале проектов нормативных правовых актов.

"Биологически активные добавки к пище должны маркироваться надписью: "Не является лекарством". Надпись указывается шрифтом высотой не менее 2 мм (строчные буквы) рядом с наименованием пищевой продукции", - говорится в предлагаемых изменениях в технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Документ также запрещает использование для БАДов названий, схожих с наименованиями лекарственных средств. "Критерием сходства является семантический (смысловой), фонетический (звуковой) или транслитерационный (связанный с использованием для передачи названия другого алфавита) признак, определяющий сходство придуманных названий", - говорится в проекте решения.

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