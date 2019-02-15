Эксперт: инновационный кластер должен помогать компаниям юридическим сопровождением

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Инновационный кластер Москвы мог бы взять на себя задачи по оформлению документов, бухгалтерскому сопровождению и регистрации компаний-участников. Такое мнение высказал в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи директор департамента дирекции по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Андрей Дудоладов.

Власти Москвы внесли в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера в столице 11 февраля. Платформа создается для того, чтобы объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала.

"Разработчик или программист должен разрабатывать. Но финансирование, деятельность [компании] должны пройти регистрацию, должны все официальные документы быть оформлены, налоговые. Если бы кластер взял на себя эту задачу, бухгалтерское сопровождение, регистрация, то у программистов, разработчиков, было бы больше времени для работы над проектами", - сказал Дудоладов.

Он также отметил, что у технологических компаний существуют запросы, по которым у них нет готовых решений. "В кластере было бы интересно, если бы там существовали проектные команды, возможно мы бы даже финансировали их размещение, снимали офис, и они бы решали эти задачи", - пояснил он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

По словам заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Волконицкой, департамент является основным ответственным исполнителем указа президента.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.