В Раде потребовали от "Нафтогаза" вернуть €45 млн премии за победу над "Газпромом"

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. В Верховной раде зарегистрирован законопроект с требованием к руководству государственной компании "Нафтогаз" вернуть €45 млн премии, выплаченной "за победу" в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Соответствующий документ "О возвращении €45 млн (1 млрд 395 млн гривен) премии, незаконно начисленной, выплаченной и выведенной на зарубежные счета главой НАК "Нафтогаз Украины" Коболевым Андреем Владимировичем и другими руководителями государственной компании" зарегистрирован в пятницу в электронной системе парламента. Пока текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной рады отсутствуют.

Ранее на Украине разгорелся скандал в связи с решением руководства "Нафтогаза" выплатить премии по итогам судебного разбирательства в Стокгольме по транзитному контракту с "Газпромом". Как выяснилось, размер бонусов составил один процент от суммы в $4,56 млрд, которую суд присудил в пользу "Нафтогаза". В то же время суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме сумма в пользу "Нафтогаза" составила $2,56 млрд.

Тем не менее премия была выплачена, и, по сообщениям СМИ, менеджеры успели положить эти средства на счета в американских банках. В результате в июле 2018 года правительство Украины вынуждено было ввести запрет на выплату бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях.

29 января общественная организация "Украинский институт по правам человека" сообщила, что суд обязал "Нафтогаз" предоставить информацию с перечнем лиц, получивших премии. В организации подчеркнули, что "Нафтогаз" уже неоднократно получал указы судов о предоставлении данной информации. Однако в компании утверждали, что она является конфиденциальной и не может быть обнародована без согласия получателей премии.