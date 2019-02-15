{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Baring Vostok намерен защищать права своих арестованных сотрудников

Компания также связала эти задержания с акционерным конфликтом вокруг банка "Восточный"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Baring Vostok связывает с акционерным конфликтом вокруг банка "Восточный" задержание своих сотрудников, подозреваемых в мошенничестве, следует из официального сообщения компании.

"Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный". Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством", - отмечается в соощении.

Теги
РоссияЗадержание основателя инвестфонда Baring Vostok
Российский инвестиционный форум - 2019
Проект преобразования исторической части Нижнего Новгорода оценивается в 12 млрд рублей
В качестве пилотной территории рассматривается улица Ильинская
Читать полностью