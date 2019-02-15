Baring Vostok намерен защищать права своих арестованных сотрудников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Baring Vostok связывает с акционерным конфликтом вокруг банка "Восточный" задержание своих сотрудников, подозреваемых в мошенничестве, следует из официального сообщения компании.

"Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный". Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством", - отмечается в соощении.