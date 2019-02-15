Орловская и Рязанская области будут сотрудничать в экономике, науке и культуре

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Орловская и Рязанская области будут совместно развивать экономику, науку и культуру. Соответствующее соглашение главы регионов Андрей Клычков и Николай Любимов подписали в пятницу на Российском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

"15 февраля на Российском инвестиционном форуме соответствующее соглашение подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Документ предполагает торгово- экономическое, научное, социальное и культурное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Глава Рязанской области отметил, что надеется, что предприятия региона смогут найти на Орловщине партнеров для развития бизнеса и налаживания экспортных связей. "Минпромторг РФ стимулирует создание промышленных кластеров, они могут состоять из предприятий, которые работают в разных регионах", - подчеркнул он.

Губернатор Орловской области в числе наиболее перспективных направлений работы назвал модернизацию производств, выпуск продуктов питания.

Соглашение также предусматривает обмен научными и педагогическими делегациями, развитие прямых связей между исполнительными органами государственной власти в сфере развития приоритетных направлений культуры, туризма, спорта и молодежной политики, отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.