Новый автовокзальный комплекс с гостиницей за 130 млн рублей построят в Анапе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Новый автовокзальный комплекс, предусматривавший гостиницу для транзитных пассажиров, построят в курортном городе Анапе на Кубани, где наблюдается регулярное увеличение туристического потока. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, объем инвестиций составит 130 млн рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа наряду с Сочи и Геленджиком входят в число основных туристических городов Кубани, в 2018 году анапские курорты посетили 3,8 млн туристов, турпоток вырос на 5% по сравнению с 2017 годом. Здесь расположены популярные детские здравницы, был открыт военный инновационный технополис "Эра". В Анапе работают два вокзала - автобусный и железнодорожный, оба с круглогодичные, а также международный аэропорт. Город является транзитным по пути следования в Крым.

"Подписано соглашение о строительстве в Анапе нового автовокзального комплекса. Его реализация предполагает три этапа: на первом будет построено здание автовокзала, на втором - гостиница для водителей, на третьем - гостиница для транзитных пассажиров. Общая стоимость проекта - 130 млн рублей, срок реализации 2019 - 2022 годы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что всего на Российском инвестиционном форуме власти Анапы подписали соглашения о реализации на территории города-курорта пяти крупных проектов на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. В их числе трехстороннее соглашение о строительстве на Пионерском проспекте четырехзвездочного отеля "FioLeto" с открытым бассейном и спортплощадкой, сумма инвестиций - 250 млн рублей, соглашение о строительстве на курорте супермаркета региональной сети "Табрис" с объемом инвестиций в размере 500 млн рублей; соглашение о строительстве многофункционального центра по хранению и переработке плодоовощной продукции.

Ранее сообщалось, что компания "Абрау-Дюрсо" инвестирует более одного миллиарда рублей в закладку более 700 га виноградников с европейскими сортами винограда в Анапе, что позволит увеличить валовый сбор и удовлетворить потребности компании в собственном сырье для производства классического шампанского.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.