СК: аудиторская компания PWC оценила акции "Первого коллекторского бюро" в 600 тыс. рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Аудиторская компания Price Waterhouse Coopers (PWC) оценила в 600 тыс. рублей акции "Первого коллекторского бюро", принадлежавшего основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, подозреваемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК об аресте Калви.

"По версии ЦБ цена акций ПКБ близится к нулю, но Price Waterhouse Coopers оценила их в 600 тыс. рублей" - сказал следователь. При этом Калви утверждает, что цена соответствует 2,5 млрд рублей. "Цену акций ПКБ можно легко проверить - нужно взять и выставить их на продажу. Я уверен, что они будут проданы больше, чем за 2,5 млрд рублей", - сказал он в свою очередь.

В пятницу силовые структуры по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержали четверых сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя, американца Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка "Восточный". Кроме них, были также задержаны еще двое человек.

В самом фонде связывают с акционерным конфликтом вокруг банка "Восточный" задержание своих сотрудников, подозреваемых в мошенничестве. "Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством", - отмечается в сообщении компании.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".