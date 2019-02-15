Эксперт: доля бизнеса в социальной сфере в России составляет 5-7%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Доля частных компаний, которые занимаются в России предоставлением социальных услуг, составляет 5-7%, сообщил в пятницу президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов на панельной дискуссии "Роль инвестиций в развитии социальной сферы" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По мнению экспертов, инвесторы не готовы заходить в сферу соцуслуг и вкладывать деньги в строительство соцобъектов из-за невыстроенных отношений с властью и больших финансовых рисков.

"Объем присутствия бизнеса в сфере оказания социальных услуг в России существенно меньше, чем в зарубежных странах. Лидерами на европейском континенте являются Великобритания и Франция, где примерно от 45% до 60% услуг в социальном секторе предоставляют частные компании. У нас эта доля 5-7%", - сказал Шаронов.

По его словам, одна из причин, почему бизнес не идет в социальную сферу, заключается в том, что в настоящее время права государственных и частных компаний - не равны. "Речь идет о том, что государство должно дать им те же условия, на которых услуги оказывают бюджетные учреждения", - отметил он.

Есть и другие сдерживающие факторы: по словам участников дискуссии, инвесторы не решаются вкладывать деньги в социальные объекты, так как проекты не окупятся.

По мнению руководителя центра государственно-частного партнерства ПАО "Сбербанк" Виктора Афонина, социальный бизнес является низкомаржинальным, а сверхприбыльных и сверхдоходных задач для инвесторов пока нет, поэтому они пока не стремятся в данный сектор. Механизмы государственно-частного партнерства и концессий развиты слабо. Кроме этого, в России не существует единой системы, которая бы дала инвесторам возможность оценить привлекательность социального бизнеса, уточнил эксперт.

Успешный социальный бизнес

По мнению экспертов, бизнес мог бы реализовывать проекты в сфере образования, здравоохранения, спорта. По словам первого вице-президента "Газпромбанка" Алексея Чичканова, в российских регионах уже есть успешные примеры создания социальных объектов на основе ГЧП: когда школы, детские сады, больницы строятся частными инвесторами с привлечением банков и оказывают соответствующие услуги. Государство за соцобъекты расплачивается в рассрочку.

"Главное преимущество таких проектов в том, что регион или муниципалитет сразу получает тот социальный эффект, на который он рассчитывает, в тоже время растягивая расходы. Для регионов, которые понимают, что если не будет социальных объектов, то люди будут разъезжаться по другим субъектам, это реальный механизм, позволяющий создавать качественную социальную среду", - пояснил он.

Председатель совета директоров социального гериатрического центра "Опека" Алексей Маврин сказал, что с 2008 года занимается предоставлением услуг в сфере сестринского ухода за пожилыми людьми. К настоящему времени компания объединяет девять пансионатов в различных регионах.

"Средний возраст клиентов - 82 года. Это люди в основном с деменцией, лежачие больные, те, кто дома не может находиться один", - сказал Маврин. По его словам, средний чек на человека в день составляет порядка 3 тыс. рублей. Компания свою полученную прибыль инвестирует в собственное развитие.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.