РБК: ФТС предложила расширить перечень продуктов, подпадающих под продэмбарго

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу в РФ из США, ЕС и ряда других стран. Об этом в пятницу пишет РБК, в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо, подписанное первым заместителем главы ФТС Русланом Давыдовым.

"ФТС предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет могут подпасть консервы из мяса и рыбы, яйца, консервированные овощи и оливки, а также фруктовые соки и джемы", - сказано в публикации. Цель данных мер - исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами "товаров прикрытия", не включенных в перечень, сказано в письме.

Документом предлагается распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Запрет предлагается ввести на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Также под запрет подпадут живые животные: лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица.

Кроме того, в перечень предлагается внести солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве. Исключение - специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, пишет РБК.

В Минсельхозе ТАСС сообщили, что получили данное предложение ФТС, в настоящий момент оно находится на рассмотрении. "Обращаем внимание, что решения о введении нашей страной ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента России", - подчеркнули в министерстве.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен другими странами Европы и Украиной.