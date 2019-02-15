Краснодар заключил соглашения на 17,7 млрд рублей по развитию агломерации

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодара заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи 11 соглашений на сумму в размере 17,7 млрд рублей, среди которых проекты, касающиеся строительства торговых и развлекательных центров, производственных предприятий и комплексной жилой застройки не только в Краснодаре, но и в муниципалитетах, входящих в Краснодарскую агломерацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

"За три дня работы форума заключено 11 инвестсоглашений на общую сумму в 17,7 млрд рублей. При этом семь подписанных соглашений предполагают создание в Краснодаре новых торговых и развлекательных центров, производственных предприятий. Четыре - проекты комплексной застройки, предусматривающие возведение параллельно с жильем социальных объектов", - говорится в сообщении.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подчеркнул, что проекты, разработки и предложения для инвесторов касались развития всей Краснодарской агломерации, в которую входят несколько близлежащих муниципальных образований. Он отметил, что Северский и Динской районы, Горячий Ключ и Краснодар должны развиваться параллельно, чтобы равномерно создавались рабочие места: это уменьшит трудовую миграцию из прилегающих муниципалитетов в Краснодар. По его мнению, комплексное развитие населенных пунктов агломерации предотвратит перегрузку Краснодара инфраструктурными и промышленными объектами и позволит удовлетворить потребности населения растущего города-миллионника.

"Это новый подход к поиску инвесторов, созданию точек притяжения, рабочих мест не только на территории города, но и на территории соседних муниципальных образований. Свершившийся факт, что Краснодар стал городом миллионником в прошлом году, поэтому ежегодный товарооборот, потребительская корзина с каждым годом все больше и больше. Мы крайне заинтересованы, чтобы на территориях Северского района, Динского района активно развивалась промышленная сельхозпереработка, чтобы мы получали конечный продукт, который будет ложиться на полки наших магазинов", - сказал ТАСС Первышов.

Инвестиционные успехи муниципалитетов агломерации

Муниципалитеты Краснодарского края были разделены на семь экономических зон в соответствии со стратегией развития Кубани до 2030 года. В состав Краснодарской агломерации, кроме Краснодара, входят Динской и Северский районы, Горячий Ключ и Тахтамукайский район Республики Адыгея.

Пресс-служба администрации Горячего Ключа сообщила в пятницу, что на инвестфоруме заключены восемь соглашений на общую сумму 2 миллиарда рублей. "Один из наиболее интересных проектов для курорта - строительство конно- спортивного клуба. Его планируется построить уже в этом году в районе села Фанагорийского. Возведение манежей для индивидуальных и групповых занятий, обустройство беседок и коттеджей для семейного отдыха, а также покупка 40 лошадей потребуют порядка 80 млн рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Северского района, благодаря инвестициям в размере 265 млн рублей будет вдвое увеличена мощность тепличного комплекса; за счет строительства к 2020 году второй очереди, мощность составит 1750 тонн томатов в год. "Продукция будет реализовываться не только на территории Краснодарского края, но и за пределами региона", - уточнили в пресс-службе. Район также заключил соглашение о строительстве коттеджного поселка, включающего частный детский сад на 80 мест, спортивные и детские площадки, магазины, парковку, торговый центр.

Пресс-служа администрации Динского района накануне сообщала, что на инвестфоруме подписаны шесть соглашений о реализации проектов на общую сумму 2 млрд 848 миллионов рублей, в муниципалитете будет создано 285 дополнительных рабочих мест. В Динском районе построят заводы по производству асфальтобетонных, а также метизной продукции для авиационной промышленности; два жилых микрорайона в станице Динской с детским садом на 250 мест и в поселке Южном; молочно-товарную ферму с цехом переработки молока и молочной продукции в станице Старомышастовской, а также металлургический комплекс (инвестор ООО "ПК ФЕРРАТЕК").

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.