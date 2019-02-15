X5 построит в 2019 году распределительный центр в Новосибирске

ТАСС, 15 февраля. Компания "Распределительный центр Новосибирск" построит для X5 Retail Group в промышленно-логистическом парке Новосибирской области распределительный центр. Объем инвестиций превысит 1 млрд рублей сообщил во время подписания договора с X5 Retail Group в Сочи губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Это проект, который уже фактически реализуется. Мы подтверждаем его скорейшее завершение. Это проект, который строится на площадке промышленно-логического парка. Общий объем инвестиций, насколько мне известно, 1,3 млрд рублей", - сказал Травников.

По его словам, центр создаст новые рабочие места и возможности распределения товара через Новосибирск, по территории всего сибирского макрорегиона. Как сообщается в релизе "Агентства инвестиционного развития Новосибирской области", соглашение предусматривает строительство и эксплуатацию объекта площадью порядка 37 тыс. кв. м на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). Он даст возможность использовать современные технологии строительства. Кроме того, парк имеет готовую инфраструктуру, что значительно сокращает сроки строительства.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail group Станислав Наумов сообщил, что компания рассчитывает запустить центр уже в 2019 году. "Это первый наш постоянный центр в Сибири. Он будет обслуживать наши магазины, как Новосибирской области так и соседние регионы. Это существенно расширяет объем наших закупок у новосибирских производителей в том числе", - сказал Наумов, добавив, что центр позволит создать свыше 700 новых рабочих мест.

На 31 декабря 2018 г. под управлением X5 Retail group находятся 14431 магазин в Москве и Санкт-Петербурге и в европейской части России. Сеть включает в себя 13522 магазина "Пятерочка", 760 супермаркетов "Перекресток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3830 собственных грузовых автомобилей на территории России.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.