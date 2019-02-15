Гройсман: Украина не может снизить внутренние цены на газ из-за обязательств перед МВФ

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украина не может снизить внутренние цены на природный газ из-за взятых страной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой".

"Я первый, и действующий президент тоже первый, кто хотел бы опустить действующую цену на газ в три, четыре, пять раз. Это невозможно, по тому, что есть обязательства Украины [перед МВФ] выровнять цену газа, который мы закупаем за рубежом, и цену на газ, который мы добываем внутри Украины", - сказал глава правительства. Он заявил, что цена импорта газа и внутренней добычи должна быть одинаковая.

Гройсман подчеркнул, что эти обязательства предусмотрены договоренностью с МВФ, достигнутой еще в 2008 году. "В 2008 году это все было подписано, и каждый год все это подписывали, когда мы приходили к МВФ и просили деньги", - сказал он.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 19 октября 2018 года принял решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за 1 тыс. куб. м в рамках исполнения обязательств перед МВФ. Гройсман в этой связи подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и, как следствие, наступлением дефолта. Кроме того, он отметил, что фактически отстоял повышение цены на 23,5% вместо 60%, на чем настаивал МВФ.

После решения кабмина повысить цену на газ МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. Она заменила программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. По новой программе в декабре Украина получила транш на $1,4 млрд. В то же время СМИ утверждают, что МВФ по-прежнему сохраняет требование о повышении цены на газ до 60%.

Национальный банк Украины сообщил ранее в феврале, что цены на газ для населения могут быть еще раз повышены во втором квартале 2019 года во исполнение требований МВФ.