Власти Владимирской области намерены привлечь в экономику региона 60 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области в 2019 году рассчитывает привлечь в экономику региона около 60 млрд рублей, что сопоставимо с объемом инвестиций по итогам 2018 года. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Владимир Сипягин.

"Планируем в этом году привлечь [инвестиций] в регион не меньше, чем в прошлом году. В 2018 году у нас было 60 млрд, в этом будет примерно столько же", - сказал губернатор.

По данным администрации Владимирской области, в январе-сентябре 2018 года инвестиции в основной капитал региона снизились в годовом выражении на 8,7% - до 46,6 млрд рублей. По данным Владимирстата, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 79,5 млрд рублей.

Среди крупных проектов, реализованных в 2018 году - модернизация производства "НПО "Вояж" (654 млн рублей), строительство сталелитейного завода компании "Гусар" (1,7 млрд рублей), создано 400 рабочих мест, строительство фабрики по обогащению кварцевого песка и инфраструктуры к ней компанией "Великодворский перерабатывающий комбинат", входящей в немецкую группу компаний "Кварцверке" (2,1 млрд рублей).

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.