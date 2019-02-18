"Ъ": наибольший ущерб от торговых ограничений в отношении РФ приходится на сталь и зерно

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. По состоянию на конец 2018 года наибольший ущерб от торговых ограничений в отношении российской продукции приходится на металлургию ($4 млрд) и сельхозпродукцию ($1,1 млрд), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на "данные Минэкономики".

Торговые ограничения в отношении российской продукции применяли 62 страны. Сумма ущерба оценивается в $6,3 млрд (в том числе 48 антидемпинговых пошлин на $2,6 млрд, 91 нетарифная мера на $1,4 млрд), пишет газета.

Больше всего ограничений было введено развитыми странами - ЕС и США (на $2,42 млрд и $1,17 млрд соответственно; в частности, ущерб от защитных пошлин на импорт стали и алюминия, введенных Вашингтоном в марте 2018 года, оценивался в $537,6 млн), а также Украиной (на $775 млн) и Турцией (на $713 млн). По числу мер при этом лидируют ЕС (25), Украина (22), Индия (16) и Белоруссия (13).