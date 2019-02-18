МИД КНР опроверг заявление вице-президента США о китайских компаниях

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Высказывания вице-президента США Майкла Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности о китайских телекоммуникационных компаниях и законодательстве ошибочны и основаны на предрассудках. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на высказывания Пенса и ряда представителей американской стороны по этому поводу, - отметил он. - Такие заявления Соединенных Штатов о китайском законодательстве ошибочны и основаны на предрассудках". Дипломат добавил, что Китай не будет прибегать к противозаконным мерам и не станет через свои предприятия заниматься сбором данных.

По его словам, Пекин надеется, что все страны будут придерживаться общепринятых норм равноправного взаимовыгодного сотрудничества на международной арене, содействовать формированию справедливой атмосферы для обеспечения продуктивного взаимодействия между предприятиями разных стран. "Использование политических методов в качестве рычагов экономического воздействия следует считать негуманной и несправедливой мерой", - уточнил Гэн Шуан.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Пенс заявил, что продукция компании Huawei и прочих телекоммуникационных предприятий КНР представляет угрозу для информационной безопасности других государств, поскольку, по китайским законам, спецслужбы Китая якобы имеют право получать беспрепятственный доступ к конфиденциальным данным, которые фиксируются соответствующим оборудованием.

Во время визита в Польшу 13 февраля Пенс отметил, что американская сторона "приветствует партнерство" с Варшавой, когда речь заходит о защите "телекоммуникационного сектора от Китая". Он выразил удовлетворение недавними мерами этой страны в отношении Huawei. По словам вице-президента, эти действия Варшавы демонстрируют ее стремление воспрепятствовать тому, чтобы телекоммуникационный сектор "использовался КНР во вред национальной безопасности других государств".